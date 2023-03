Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata prelungirea acordului international privind exportul de cereale ucrainene. Liderul turc a facut anuntul in cadrul unui discurs televizat, fara a preciza durata prelungirii, care potrivit unui responsabil ucrainean va fi de inca 120 de zile.

- Turcia si presedintele sau, Recep Tayyip Erdogan, au luat decizia privind aderarea Finlandei la NATO, care va fi anuntata oficial vineri in timpul unei vizite a presedintelui finlandez, a anuntat Helsinki miercuri, relateaza AFP.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a cerut joi, in cadrul unei reuniuni a miniștrilor de Externe din G20, ca Rusia sa reinnoiasca acordul asupra exporturilor de cereale ucrainene, care expira luna aceasta.

- Ucraina anunța ca Rusia pregatește un nou scenariu. Oficialii armatei Ucrainene susțin ca planurile generalilor ruși au fost date peste cap de vremea rea de pe mare, iar navele au fost trase la mal, relateaza Realitatea PLUS.Ucrainenii au anunțat ca un submarin rusesc care poate lansa rachete supersonice…

- Importurile masive de produse agricole ucrainene au un impact negativ dovedit asupra fermierilor romani, care se confrunta cu prețuri scazute și o concurența neloiala pe piața, au informat fermierii.

- O serie de lideri mondiali au asistat pe stadionul din Qatar la finala Cupei Mondiale din anul 2022, in ciuda indemnului oficial al FIFA, de a nu implica politica in fotbal. In cea mai scumpa tribuna a stadionului din Doha, alaturi de emirul statului Qatar, șeicul Tamim bin Hamad al-Thani, și de președintele…