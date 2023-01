Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Diaspora, europarlamentarul Rares Bogdan afirma sambata ca romanii din Marea Britanie au depasit conform datelor oferite de oficialitatile de la Londra cifra de 1,4 milioane de cetateni iar marea provocarea a Statului Roman este cum reuseste sa le ofere servicii consulare profesioniste,…

- Potrivit Vola.ro, romanii vor calatori mai mult de Craciun decat de Anul Nou, fiind inregistrate de patru ori mai multe zboruri in apropierea datei de 25 decembrie. Italia, Marea Britanie, Germania și Spania se numara printre țarile spre care romanii zboara cel mai mult. Prețul mediu pentru o rezervare…

- Romanii care lucreaza in strainatate au trimis peste 65 de miliarde de euro in țara din 2007 si pana in prezent. Cele mai importante sume vin dinspre Germania și Marea Britanie, și asta pentru ca mulți romani au plecat din Italia și Spania, unde erau mai prost platiți. Fii la curent cu cele…

- In 2021, din Germania s-au trimis cei mai mulți bani, 1,27 miliarde de euro. Pe locul 2 a fost Marea Britanie, cu remiteri personale in valoare de 1,18 miliarde de euro. Urmeaza Italia, cu 857 milioane de euro, și Spania, cu 412 milioane de euro, potrivit libertatea.ro. 2008 – varful remiterilorRomanii…

- Un studiu publicat cu ocazia Zilei Naționale arata ca peste jumatate dintre romanii aflați in afara granițelor țarii vorbesc in fiecare zi cu familia din Romania. La fel de mulți asculta muzica romaneasca. De asemenea, tot peste 50% se uita la televiziunile romanești și citesc site-uri de știri din…

- Diaspora romaneasca este formata din milioane de oameni, care sunt in continuare in contact cu cei dragi din țara. Un studiu realizat de Google a incercat sa afle cum pastreaza aceștia legatura cu Romania, iar cautarile pe Google și clipurile de pe YouTube sunt in topul preferințelor. Ca in fiecare…

- Romanii din diaspora au trimis acasa 4 miliarde de euro, in primele opt luni ale acestui an. Datele BNR arata ca, doar din Marea Britanie, au ajuns in țara 900 de milioane de euro. Mai mulți bani decat anul trecut au trimis și romanii plecați la munca in Italia sau Spania. Romanii din diaspora au trimis…

