Au intrat în vigoare noile restricţii ptr limitarea SARS CoV-2 în România Au intrat in vigoare noile restrictii ptr limitarea SARS CoV-2 in Romania Foto: Arhiva/ MApN. De la miezul nopții au intrat în vigoare pe tot cuprinsul României noile restrictii pentru limitarea raspândirii noului coronavirus pentru o perioada de 30 de zile. Masca de protectie, care sa acopere nasul si gura, va trebuie purtata în spatii închise si deschise, indiferent de rata de infectare, toate scolile din tara trec la învatamântul online, dar cresele si unitatile after-school ramân deschise. Vor fi închise pietele agroalimentare… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

