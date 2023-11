Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul de reforme fiscale, care cuprinde și ajustarea taxelor și asupra caruia Guvernul și-a asumat responsabilitatea, a fost oficial publicat in Monitorul Oficial vineri seara, dupa ce joi a primit aprobarea președintelui Klaus Iohannis. O serie de modificari vor deveni efective incepand cu 1 noiembrie…

- Nevoit sa stranga cureaua ca sa domoleasca deficitul bugetar și sa nu iasa din jaloanele impuse de Bruxelles prin PNRR pentru a obține fondurile europene, Guvernul a adoptat unele masuri fiscale, care pe IT-ști ii fac sa rada cu un ochi și sa planga cu altul.

- Marcel Ciolacu anunța cand va intra in vigoare pachetul de masuri fiscale, care a trecut de CCR: Totul sta in pixul lui Klaus IohannisPremierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri seara, ca, impreuna cu partenerii sociali, Guvernul urmeaza sa stabileasca cuantumul cresterii salariului minim pe economie…

- Executivul a adoptat proiectul modificarilor fiscale, cu mențiunea ca salariul minim general a fost crescut la 3.300 lei, prin hotarare de Guvern separata. „Guvernul a aprobat astazi proiectul de lege privind oprirea risipei bugetare, combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale in Romania,…

Cand intra in vigoare modificarile fiscale publicate de guvern. Cele mai importante masuri

- Ministrul Finantelor a afirmat, dupa sedinta conducerii PNL, ca la Bruxelles s-a prezentat planul de masuri fiscal bugetare, asa cum a fost agreat la nivelul coalitiei, mentionand ca specialistii de la Comisia Europeana, conform angajamentului asumat de Romania, au spus ca exista jalonul 207 potrivit…

- Guvernul a trimis Comisiei Europene doua proiecte prin care vrea sa reduca deficitul bugetar: unul vizeaza scaderea cheltuielilor publice, iar celalalt schimba Codul Fiscal pentru a aduna mai multi bani la buget.

- „In primul rand aveti dreptate ca se va merge la Bruxelles pentru a avea discutii cu Comisia Europeana. De ce? Pentru ca ne aflam in urmatoarea situatie data: Romania are cele mici venituri colectate, undeva la 27% din UE. E cel mai mic procent. Suntem in acea procedura de deficit excesiv, asa cum stim…