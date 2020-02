Au intrat in Romania in baza unor pasapoarte false: Cetateni indieni, ascunsi sub banchetele unui vagon de tren, depistati la P.T.F Curtici

Stiri pe aceeasi tema

- Patru indieni cu varste intre 23 și 41 ani au fost prinși, in noaptea de marți spre miercurim, ascunși sub banchete, in trenul Bucuresti – Viena. Indienii voiau sa ajunga in Ungaria pentru a merge apoi in vestul Europei. Politistii de frontiera din Curtici, judetul Arad, au verificat trenul international…

- Cetateni sirieni, ascunsi intr un tren de marfa, depistati la P.T.F. Giurgiu. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, ascunsi intr un tren de marfa incarcat cu piese auto, cinci cetateni sirieni, care intentionau sa ajunga astfel in Germania. Alti…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II ndash; Csanadpalota au descoperit, ascunsi in interiorul unei autoutilitare, cinci cetateni din India, care incercau sa iasa ilegal din tara.In data de 31.01.2020, in jurul orei 06.20, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II Csanadpalota au descoperit, ascunsi in interiorul unui automarfar incarcat cu role din material cauciucat, doisprezece cetateni straini, care incercau sa iasa ilegal din tara.In data de 14.01.2020, in jurul orei 07.50, la…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Nadlac Varsand si Turnu, judetul Arad, au depistat sase cetateni straini din Irak, Siria, Palestina si Sri Lanka, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, pentru a ajunge in state din vestul Europei. * In data…