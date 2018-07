Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 60% dintre angajatii romani lucreaza remote cel putin o data pe saptamana, iar peste 80% din companii considera ca un spatiu de lucru flexibil ar avea un impact direct in cresterea afacerii (91%), in maximizarea profitului si mentinerea competitivitatii (87%), conform unui studiu de specialitate.

- Aproximativ 60% dintre angajatii romani lucreaza remote cel putin o data pe saptamana, iar cand nu lucreaza de la sediul firmei, aproape jumatate dintre respondentii romani intervievati lucreaza de acasa, si aproximativ 20% prefera cafenele si optiunile de tip business lounge.

- Angajații romani cheltuiesc tot mai mult din bugetele de beneficii primite de la angajatori pentru achiziția de servicii turistice, potrivit unei analize BenefitOnline.ro, cea mai mare platforma de beneficii extrasalariale pentru angajați din Romania. Pana la finalul anului 2018, angajații vor cumpara…

- Prețurile au explodat de la 1 iulie, cand hotelierii au aplicat, in medie, o majorare de o treime fața de perioada inceputului de sezon, conform STIRI.TVR.RO. Peste doua saptamani, tarifele vor crește din nou. La un hotel de patru stele din Mamaia, pentru un sejur de cinci nopți, o camera dubla fara…

- La Agenția pentru Protecția Mediului din Constanța a fost depus un memoriu de prezentare pentru proiectul „construire ansamblu rezidențial D+P+4-5E, apartamente de vacanța cu alimentație publica (demisol – ga...

- La hotelurile de doua si trei stele, preturile incep de la 100 - 150 lei/ persoana/ noapte in Eforie, Neptun ori Mamaia, preturi ce pot include mic dejun sau chiar demi-pensiune. Tot pentru 100 de lei de persoana pe noapte poate fi inchiriat un apartament in Constanta sau in nordul statiunii Mamaia,…

- O șampanie de 100.000 de euro – suna incredibil, insa aceasta șampanie extrem de scumpa se poate cumpara dintr-un club de fițe din nordul stațiunii Mamaia. LIBERTATEA TRANSMITE LIVE DE PE PLAJA DIN MAMAIA. URMARITI AICI TRANSMISIA Minivacanța de 1 mai in stațiunea Mamaia poate sa coste cat o vacanța…

- Managerul unui restaurant din Vama Veche spune ca din ce in ce mai greu gaseste oameni dispusi sa munceasca pe timpul verii, sau in aceasta perioada a mini-vacantei de 1 mai, si considera ca angajatii sezonieri sunt o specie pe cale de disparitie. LIBERTATEA TRANSMITE LIVE DE PE PLAJA DIN VAMA VECHE.…