Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) anunta ca a incarcat, vineri, o noua transa de 250 de lei pe voucherele sociale oferite prin programul "Sprijiin pentru Romania". Valoarea totala a transei II se ridica la aproape 600 de milioane de lei.