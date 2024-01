Stiri pe aceeasi tema

- Liga Scriitorilor a fost implicata in mai multe activitați dedicate Culturii Naționale. Una dintre ele a fost realizata in colaborare cu profesorul pentru invațamant preșcolar Irina Nicoleta Dumitru, membra a Ligii Scriitorilor, Filiala Buzau. Aceasta a invitat parinții, copiii, bunicii și prietenii…

- Guvernul a adoptat joi o hotarare care stabilește salariile de baza pentru funcțiile didactice de conducere și didactice auxiliare de conducere din unitațile de invațamant preuniversitar. „In acest an, pentru directori și directori adjuncți, fața de salariul brut din decembrie 2023, creșterea bruta…

- Pensiile, indemnizația sociala pentru pensionari, salariile bugetarilor, cu unele excepții, și alocațiile pentru copii au crescut de la 1 ianuarie 2024. Care e pensia minima și cu cat crește punctul de pensie Pensia minima (sau indemnizația sociala pentru pensionari) crește de la 1.125 lei, la 1.281…

- Elevii și cadrele didactice de la „Mosil” au reușit, pentru al doilea an consecutiv, sa creeze o punte intre sufletele buzoienilor, sa creeze o stare de frumos și de bine, trezind dorința multor buzoieni de a darui in aceasta perioada a Sfintelor Sarbatori de iarna. Și au primit pana acum peste 16.000…

- Au ramas doar cateva zile pana cand șefii de state și guverne din țarile membre ale Uniunii Europene vor da „verdictul” – se deschid sau nu se deschid negocierile de aderare la UE a Ucrainei și Republicii Moldova? Or, daca ceva vreme in urma parca se intrevedea un raspuns afirmativ, astazi aproape nimeni…

- Liderii PNL și PSD au decis cand vor avea loc alegerile din 2024 pentru Parlamentul European, precum și cele locale. Astfel, alegerile europarlamentare vor fi organizate pe 9 iunie, iar alegerile locale vor avea loc pe 29 septembrie. Surse din conducerea coaliției au declarat pentru Digi24 ca liderii…

- Primarul Constantin Toma a participat la ediția italiana a Festivalului de Muzica Populara ,,Benone Sinulescu”. A fost un moment de bucurie reeditarea in Italia, in preajma Zilei Naționale a Romaniei, a festivalului care la Buzau are loc in perioada Dragaicii. Festivalul i-a prilejuit edilului buzoian…

- Luceafarul este, și anul acesta, un exemplu de eficiența in lumea sportului romanesc. Cu un buget infim, buzoienii reușesc sa se mențina la cote cat se poate de decente in prima liga de futsal, cu o abilitate de a maximiza resursele de invidiat. In ciuda constrangerilor financiare, echipa lui Iulica…