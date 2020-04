Stiri pe aceeasi tema

- In incercarea de a-i restricționa și mai mult pe cei care nu ințeleg ca este nevoie sa limiteze timpul petrecut in aer liber, autoritațile din Paris au decis sa interzica activitațile sportive individuale desfașurate in exterior, in intervalul 10.00 - 19.00.

- Instituțiile publice sunt obligate sa primeasca online documentele cu semnatura electronica, pe care le trimit persoanele fizice și cele juridice, conform Ordonanței de urgența 38/2020, publicate marți in Monitorul Oficial.

- In mijloacele de transport in comun din județul Botoșani, precum și in toate spațiile publice inchise (spații comerciale, farmacii, piețe agroalimentare, instituții publice, șantiere, gari, autogari etc) purtarea mijloacelor de protecție a gurii și a nasului este OBLIGATORIE. (maști de protecție, eșarfe,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, spune ca autoritatile au inceput sa recomande purtatul mastii sau al altor forme de material de protectie pentru nas si gura, in spatiile publice, intrucat dovezile recente arata ca acest comportament poate reduce raspandirea virusului…

- Inca doua județe din Romania ii obliga pe localnici sa iși acopere nasul și gura cand ies din casa. Astfel, ieșenii vor trebui sa iși acopere gura și nasul cand sunt in mijloacele de transport in comun sau in magazine, farmacii sau in instituții publice. In Maramureș, masura va fi aplicata in spații…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis, vineri seara, ca se impune purtarea mijloacelor de protectie a gurii si a nasului in spatiile publice de catre totii cetatenii din judet, se arata intr-o informare transmisa de Prefectura Galati. Cei care gestioneaza…

- Bulgarii sunt obligati sa poarte masti de protectie in orice spatiu public, interior sau exterior, pentru a limita raspandirea noului coronavirus.Noua masura anuntata de ministrul bulgar al Sanatatii vine pe fondul unui stoc limitat de masti de protectie. Acestea nu se gasesc in numar suficient in farmaciile…

- Primii, alaturi de medici, in lupta cu COVID-19 sunt politistii. Zilnic, asigura ordinea publica langa spitalele strategice unde sunt dusi pacientii suspecti sau infectati cu noul coronavirus.