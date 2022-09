Violența domestica este o realitate a zilelor noastre. Numai ieri, 2 septembrie, au fost emise de catre polițiștii maramureșeni nu mai puțin de trei ordine de protecție. In primul caz, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie de 39 de ani din municipiu, cu privire la faptul ca in data de 28 august a.c., in timp ce se afla in localitatea Nistru, impreuna cu sotul sau, un barbat de 34 de ani, a fost amenintata de catre acesta cu acte de violenta. Polițiștii spun ca in acest caz a fost emis un ordin de protectie provizoriu impotriva barbatului și continua cercetarile sub aspectul savarșirii…