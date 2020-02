Au înscris, s-au distrat și punctele le-au luat. Nițu și Bălașa, mulțumiți de joc Tanarul atacant al Universitații Craiova , Luis Nițu, a reușit al doilea gol consecutiv pentru echipa sa, sambata, la Iași. Acesta s-a bucurat enorm de faptul ca a inceput sa marcheze meci de meci și așteapta increzator duelul cu CFR Cluj. „Este o bucurie mare pentru mine ca reușesc sa marchez de doua etape. Ii mulțumesc lui Cicaldau pentru pasa. Noi vorbim inainte de meci cum sa ne ințelegem in teren și astazi a ieșit perfect. Am inceput jocul foarte bine, am și inscris de trei ori in prima parte. Am ieșit cam relaxați de la cabine, s-a vazut atat in joc, cat și pe tabea. Cel mai important in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

