Stiri pe aceeasi tema

- FC BOTOȘANI - DINAMO 2-3. Marius Croitoru, antrenorul moldovenilor, a analizat infrangerea suferita de echipa sa in fața „cainilor”, intr-un meci in care oaspeții au evoluat in inferioritate numerica timp de o repriza. Croitoru a incercat sa ofere explicații pentru repriza secunda dezastruoasa a botoșanenilor,…

- FC BOTOȘANI - DINAMO. „Cainii” au intrat in avantaj la cabine, 2-1, insa ultima faza a primei reprize a coincis cu o lovitura greu digerat pentru roș-albi. Balthazar Pierret, autorul celor doua goluri ale oaspeților, a vazut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Mijlocașul francez a fost omul…

- Andrei Radu (25 de ani), fundașul stanga al lui Dinamo, a parasit terenul accidentat in minutul 38 al meciului cu Chindia, din runda cu numarul 3 a play-out-ului, la scorul de 0-0. Dusan Uhrin Jr. are mari probleme de efectiv, iar veștile proaste continua sa vina. Andrei Radu, trimis astazi titular…

- Dinamo a caștigat meciul amical cu moldovenii de la Zimbru Chișinau, scor 2-0, deși a jucat mai mult de o repriza cu un om in minus, dupa eliminarea lui Eșanu din minutul 40. Antrenorul „cainilor”, Dusan Uhrin Jr., a oferit mai multe declarații la sfarșitul partidei. Tehnicianul ceh a spus ca prima…

- Dinamo va juca prima etapa din play-out cu un nou antrenor, Dusan Uhrin Jr., al cincilea din actuala ediție pentru „caini”, dupa Dario Bonetti, Sorin Colceag, Mircea Rednic și Flavius Stoican. Rapid - Dinamo se joaca duminica, de la 20:30. Partida din prima etapa a play-out-ului va fi liveTEXT, video…

- Unirea Slobozia a continuat și saptamana trecuta pregatirea centralizata de la Snagov. Elevii lui Adrian Mihalcea au avut, pe langa antrenamentele fizice și tehnico-tactice, 3 meciuri amicale cu echipele-satelit ale primdivizionarelor Academica Clinceni, Rapid și Dinamo U19. Toți noii veniți au marcat.…

- Mihai Pintilii (37 de ani), cel care a suplinit absența lui Toni Petrea la conferința de presa premergatoare meciului Academica Clinceni - FCSB, a fost intrebat despre situația de la Dinamo. „Cainii roșii”, rivalii tradiționali ai roș-albaștrilor, trec prin momente extrem de delicate. Au doar 12 puncte…

- FC Botoșani s-a impus cu scorul de 4-0 in fața lui Dinamo in partida ce a incheiat etapa cu numarul 24 din Liga 1. Elevii lui Flavius Stoican nu s-au regasit nici in deplasarea din Moldova, iar trupa lui Marius Croitoru s-a distrat pe teren, administrandu-i lui Dinamo o corecție dura. Dinamo, vlaguita…