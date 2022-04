Stiri pe aceeasi tema

- Prin ordin al șefului Statului Major al Apararii, general Daniel Petrescu, activitațile de zbor cu aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Forțelor Aeriene Romane au fost suspendate, incepand de vineri, 15 aprilie. Masura a fost luata avand in vedere incidența considerabila a evenimentelor și accidentelor…

- Negocieri concrete intre delegațiile rusa și ucraineana sosite de luni la Istanbul au inceput marți la ora 7,30 GMT, a anunțat agenția turca de presa Anadolu. Reamintim ca este pentru prima oara cand delegațiile celor doua țari, sosite in ajun in Turcia, se reintalnesc in regim de prezența personala,…

- ANCOM a adoptat luni, in urma discuțiilor purtate cu reprezentanții industriei in cadrul Consiliului Consultativ, decizia privind stabilirea tarifelor orientative pentru accesul la stalpii operatorilor de rețea. Stabilirea tarifelor orientative pentru accesul la stalpii operatorilor de rețea este o…

- In anul 2021 au fost terminate 71420 locuinte, in crestere cu 3604 locuinte, fata de anul 2020, potrivit INS. In trimestrul IV 2021 au fost date in folosinta 21799 locuinte, in crestere cu 2473 locuinte, fata de trimestrul IV 2020. In trimestrul IV 2021 au fost date in folosinta 21799 locuinte, in crestere…

- Joi dimineața, la primele ore, agențiile internaționale de presa anunțau declanșarea unei ample operațiuni militare ale forțelor terestre, aeriene și navale ruse in estul Ucrainei. Inainte de ora 5.00 dimineața, președintele Vladimir Putin a aparut la posturile ruse de televiziune pentru a anunța personal…

- Vladimir Putin a anuntat joi dimieneața o operatiune militara in Ucraina, pentru a-i „apara pe separatiștii” din estul țarii. Urmariți LIVE ce se intampla. 11:50 – Ucrainienii anunța ca au ucis 50 de soldați ruși Armata ucraineana a anunțat ca a ucis 50 de „ocupanți ruși in regiunea Lugansk”, in contextul…

- Ministerul Educației saluta lansarea negocierilor de aderare a Romaniei la OCDE, anunțata marți, 25 ianuarie, de secretarul general al OCDE, Mathias Cormann. Cooperarea Romaniei cu OCDE in domeniul educației si formarii profesionale a fost una din direcțiile majore care au contribuit la fundamentarea…