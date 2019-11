Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul anului, au fost inregistrate 92 de tentative ale cetațenilor de a mitui polițiști. Peste o treime dintre ele au fost denunțate de polițiști in intervalul 1-18 noiembrie, semn ca superiorii i-au determinat sa raporteze mai activ asemenea cazuri.

- Un padurar clujean a ajuns in atenția procurorilor Direcției Generale Anticorupție, dupa ce a incercat de mai multe ori sa mituiasca un polițist. Omul legii urma sa primeasca o mașina cu lemne, dar și bani, iar in schimb acesta trebuia sa inchida ochii la ilegalitațile facute in padure. Barbatul in…

- Fiul actorului american Ron Ely, star al seriei TV "Tarzan", și-a injunghiat mortal mama și a incercat sa dea vina pe tatal sau, tanarul fiind ucis ulterior, pe cand fugea de la locul crimei, de forțele de ordine, potrivit People, scrie Mediafax.Cameron Ely, in varsta de 30 de ani, și-a injunghiat…

- La data de 5 octombrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Bacau au fost sesizati prin apelul 112, de catre o femeie de 49 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca ar avea un conflict cu sotul sau, un barbat de 48 de ani. Din primele cercetari efectuate de politisti la fata […] Articolul…

- Un sofer din Galati a fost trimis in judecata, fiind cercetat pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita si conducerea unui vehicul de catre o persoana al carei permis de conducere este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, dupa ce a incercat…

- Un barbat din orasul Flamanzi a fost trimis in judecata pentru dare de mita, dupa ce ar fi incercat sa mituiasca doi politisti, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, barbatul ar fi incercat sa…

- Azi dimineata, 27 august a.c., ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Bacau, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, au prins in flagrant un barbat, in varsta de 30 ani, in timp ce incerca sa…