Au început studiile clinice de fază 2 pentru vaccinul individualizat pe bază de ARN mesager contra cancerului colorectal Primul pacient cu cancer colorectal a fost inoculat cu vaccinul individualizat pe baza de ARN mesager (mRNA) contra cancerului BNT122, in cadrul studiilor clinice de faza 2, a anunțat compania farmaceutica BioNTech. „Multe tipuri de cancer evolueaza in așa fel incat pacientul inițial sa nu mai aiba tumori dupa o intervenție chirurgicala, insa, dupa un timp, focarele tumorale care au inițial invizibile cresc și formeaza metastaze. In acest studiu clinic cu pacienți cu cancer colorectal, ne propunem sa indentificam pacienții cu risc crescut printr-un test de sange și sa investigam daca un vaccin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

