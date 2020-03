Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu prevederile Ordonanțelor Militare nr.3/24.03.2020 și nr.4/29.03.2020 Birourile notariale din toata țara iși desfașoara activitatea, in aceasta perioada, cu respectarea masurilor organizatorice adoptate de Consiliul UNNPR și transmise tuturor notarilor publici. Ca urmare a Ordonanțelor…

- Incepand din data de 17 martie a fost suspendata activitatea de examinare pentru permise de conducere, pentru o perioada de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire a acestei decizii. De asemenea, sunt reduse la maxim activitatile de relatii cu publicul ale institutiilor din subordinea MAI. De asemenea,…

- Parlamentul Romaniei iși suspenda activitatea pentru o saptamana, cu posibilitatea de prelungire, in contextul crizei generate de coronavirus, a declarat pentru MEDIAFAX, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.Activitațile vor fi, insa, desfașurate in mediul online, atat timp cat…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Maramureș s-a intrunit in ședința miercuri, 11 martie 2020, stabilind o serie de masuri care trebuie sa intre imediat in vigoare și care se impun a fi respectate de catre toți cei vizați. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea,…

- COMUNICAT – PLAN DE MASURI PRIVIND REORGANIZAREA ACTIVITAȚILOR DIDACTICE ȘI NEDIDACTICE DIN UPIT PENTRU PERIOADA 11 – 22 MARTIE 2020 In contextul masurilor de prevenire a raspandirii COVID 19, Consiliul de Administrație al UPIT adopta urmatorul Plan de masuri: predarea cursurilor in regim online sau…

- COMUNICAT – PLAN DE MASURI PRIVIND REORGANIZAREA ACTIVITAȚILOR DIDACTICE ȘI NEDIDACTICE DIN UPIT PENTRU PERIOADA 11 – 22 MARTIE 2020 In contextul masurilor de prevenire a raspandirii COVID 19, Consiliul de Administrație al UPIT adopta urmatorul Plan de masuri: predarea cursurilor in regim online sau…

- In judetul Prahova au fost deschise 7 dosare penale, mai bine de o treime din totalul de 19 existente in toata tara, pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor. Este vorba, in cele sapte cazuri, despre persoane venite recent din Italia si care ar fi trebuit sa stea in izolare la domiciliu…

- Ziarul Unirea ISU Alba: Recomandari privind respectarea masurilor de prevenire a incendiilor la exploatarea instalațiilor, aparatelor și echipamentelor electrice ISU Alba: Recomandari privind respectarea masurilor de prevenire a incendiilor la exploatarea instalațiilor, aparatelor și echipamentelor…