Stiri pe aceeasi tema

- O societate de specialitate a inceput marți forajele pentru studiul geotehnic, necesar ridicarii viitorului nou pod ce se va construi peste Bega in zona unde se afla fostul combinat Solventul. Pentru realizarea studiului geotehnic a sosit o echipa de la Geologic Site pentru prelevarea de probe. Vor…

- Aplicație pentru sesizari – SmartCity Pitești – disponibila pentru smartphone! Municipalitatea piteșteana continua procesul de transparentizare și dezvoltare a unei comunicari eficiente cu cetațenii, și cu ajutorul noilor tehnologii și al digitalizarii serviciilor. Astfel, pentru simplificarea transmiterii…

- Octavian Popescu, puștiul de nici 19 ani, a fost lider incontestabil al testelor de viteza pe care FCSB le-a realizat: a dezvoltat 34,84 km/h, in condițiile in care distanța a fost de numai 40 de metri. Un fotbalist atinge viteza maxima intre 40 și 75 metri. Gigi Becali l-a asemanat pe Florinel Coman…

- Municipalitatea pietreana a anuntat ca, incepand de luni, 22 noiembrie, vor demara lucrarile la trecerea pietonala peste calea ferata din zona punții care asigura accesul in Ștrandul Municipal. „Lucrarile de modernizare vor fi finalizate pana in data de 10 decembrie, iar in aceasta perioada se impun…

- Președintele Klaus Iohannis a dat, miercuri, un mesaj cu direcțiile pe care ar trebui sa le urmeze viitorul Guvern, mesaj transmis in cadrul evenimentului „Topul Național al Firmelor 2021 – Economia merge inainte”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei. Președintele a susținut, in mesajul…

- Social-democratii germani (SPD, centru-stanga), Partidul Verzilor si Partidul Liber Democrat (FDP, pro-business) incep, joi, negocierile oficiale de formare a unei coalitii dupa ce la alegerile de luna trecuta niciun partid nu a obtinut majoritatea absoluta in Bundestag, informeaza DPA. Sase…

- Dinamo iși cauta antrenor, dupa ce șefii clubului au renunțat la Dario Bonetti, din cauza rezultatelor slabe. Clubul din „Ștefan cel Mare” trece printr-o perioada neagra, avand cinci infrangeri la rand, in care nu a marcat niciun gol. Dinamo a renunțat la antrenorul italian. ...

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis ca mesajele private ale soțului de pe site-urile de intalniri pot fi probe in instanța in procesele de divorț sau de incredințare a minorilor. Curtea European