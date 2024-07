Stiri pe aceeasi tema

- Maria Diana a avut parte de o moarte violenta la doar 19 ani. Cand se afla pe un traseu montan din Jepii Mici a fost atacata și ucisa de un urs. Mama ei a presimțit tragedia ce urmeaza sa se intample și a incercat sa o convinga sa ramana acasa, dar fara succes.

- Mama fetei de 19 ani ucise de urs in Jepii Mici ar fi presimtit tragedia care a dus la moartei fiicei. Femeia a sunat-o pe tanara si i-a spus sa nu mearga la munte și sa aiba grija la urși.„Am vorbit cu ea, nu m-a sunat ea, eu o sunam mereu. Eu o sunam ca eram preocupata cu muntele asta. Am sunat-o…

- Dezvaluiri tulburatoare apar in cazul tinerei de 19 ani ucisa, marți dupa-amiaza, pe traseul Jepii Mici, din Munții Bucegi. Tragedia s-a derulat in direct, cu dispecerii 112 in telefon, pentru ca atat fata, cat și prietenul ei sunasera, in paralel, sa ceara ajutor. Intervenția i-a marcat profund și…

- Politistii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa si braconaj cinegetic, dupa ce un urs a ucis, marti, o tanara aflata pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi, animalul fiind apoi impuscat, in contextul in care era agresiv si nu parasea zona unde se afla corpul victimei."Cercetarile sunt…

- Mircea Fechet, ministrul Mediului, are in vedere un ordin privind cotele de prevenție și de intervenție pentru a reglementa numarul urșilor care pot fi impușcați pentru prevenirea unor atacuri asupra oamenilor. El a comentat, la Antena 3 CNN, cazul tinerei, in varsta de 19 ani, ucise marți de un urs…

- Ministrul Mediului Mircea Fechet a reacționat, la Antena 3 CNN, cazul tinerei, in varsta de 19 ani, ucise de urs pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi. El a anuntat ce masuri urgente are in vedere.„Transmit condoleanțe familiei victimei.

