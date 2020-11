Echipamentele medicale cumparate cu fonduri europene pentru dotarea Ambulatoriului au inceput sa soseasca la SJU Bacau. Computerul tomograf, piesa de rezistența, in valoare de peste 500.000 euro, urmeaza sa fie amplasat in sectorul radiologie din cadrul Ambulatoriului, dupa obținerea tuturor avizelor specifice (inclusiv CNCAN). Urmeaza sa mai ajunga la Bacau, pe langa alte echipamente achiziționate […] Articolul Au inceput sa soseasca echipamentele cumparate cu fonduri europene pentru Spitalul Județean apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .