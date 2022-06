Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile cu emisii scazute vor avea numere de inmatriculare cu litere și cifre de culoare verde. Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor vor elibera, de luni, „numere verzi”, pentru autovehiculele cu zero emisii de CO2. „In acest sens, cele aproximativ…

- De ce verde? Fiindca poți face diferența! Protejeaza și tu mediul inconjurator! Va reamintim ca de astazi, cele 17.000 de vehicule electrice inmatriculate in Romania, pot beneficia de numere de culoare verde. In cazul mașinilor deja inmatriculate care respecta criteriile de acordare a ”numerelor verzi”,…

- Acesta este primul numar de inmatriculare verde eliberat. De ce verde? Fiindca poți face diferența! Protejeaza și tu mediul inconjurator! Va reamintim ca de astazi, cele 17.000 de vehicule electrice inmatriculate in Romania, pot beneficia de numere de culoare verde. ”In cazul mașinilor deja inmatriculate…

- Aproape 500 de masini de lux second-hand au fost inmatriculate in Romania, in primele patru luni ale anului, reiese dintr-o analiza publicata, joi, de o platforma online de comercializare autovehicule, potrivit Agerpres.Conform datelor centralizate, bazate pe informatiile solicitate de la Directia Regim…

- Inmatricularile de autoturisme, in Romania, au crescut cu 36%, in primele patru luni din 2022, fata de aceeasi perioada din anul anterior, in timp ce versiunile "electrificate" au inregistrat un salt de 131,1%, arata datele publicate, miercuri, de Asociatia

- Cele aproximativ 17.000 de vehicule electrice inmatriculate in Romania, conform datelor deținute de Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, pot beneficia de numere de culoare verde, conform noilor reglementari legale. Ieri, a fost publicat, in Monitorul Oficial, Ordinul comun…

- Proprietarii celor aproximativ 17.000 de vehicule electrice inmatriculate in Romania pot beneficia de numere de culoare verde, conform noilor reglementari legale, informeaza Ministerul Afacerilor Interne, vineri, intr-un comunicat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Masinile cu emisii zero vor primi numere verzi, dupa ce ordinul comun care reglementeaza acordarea de numere de inmatriculare cu litere si cifre de culoare verde a fost publicat in Monitorul Oficial, a anunțat Ministerului Mediului.