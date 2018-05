Au inceput repetitiile pentru Eurovision. Iata cum se descurca Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Romaniei la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au avut, marti, prima repetitie pe scena concursului, care are loc la Altice Arena din Lisabona, Portugalia, informeaza TVR.

- Reprezentantii Romaniei la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au impresionat audienta inca din prima zi de repetitii pe scena de la Lisabona, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Spectacolul, pregatit in studiourile TVR, a impresionant audienta din arena - tinutele artistilor, scenografia,…

- Trupa The Humans a impresionat audieța inca din prima zi de repetiții la Eurovision. Reprezentanții noștri au luat contact cu atmosfera de la Altice Arena și au avut prima repetiție pe scena concursului (imagini, aici: https://youtu.be/Q1zPlS8Z0TM ). Delegația Romaniei a avut un program foarte incarcat…

- Repetitiile pentru competitia muzicala Eurovision, care va avea loc la Lisabona - cu semifinalele pe 8 si 10 mai si finala pe 12 mai -, au inceput, iar primul bilant il da pe reprezentantul Israelului drept mare favorit, in timp ce Mikolas Josef, reprezentantul Cehiei, s-a ranit in timpul dansului. In…

- Reprezentantii Romaniei la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, vor avea prima repetitie la Lisabona pe data de 1 mai, a anuntat sefa delegatiei, Iuliana Marciuc, vineri, intr-o conferinta de presa, la sediul TVR. La conferinta au fost prezenti artistii dar si regizorul show-ului…

- Luni, 30 aprilie, delegatia Romaniei la Eurovision 2018 va decola spre Lisabona. Cu doua zile inainte de plecarea in Portugalia, delegatia Romaniei la Eurovision 2018 a sustinut o conferinta de presa. La evenimentul prezentat de vedeta TVR Sonia Argint Ionescu au participat, alaturi de trupa The Humans,…

- A ramas mai puțin de o luna pana cand reprezentanții Romaniei vor urca pe scena Eurovision din Lisabona. Pe 10 mai, piesa Goodbye va rasuna in a doua semifinala a concursului internațional. The Humans este in plin turneu de promovare.

- Formatia "The Humans" va reprezenta Romania la Eurovision 2018 care va avea loc la Lisabona. Membrii trupei au fost invitati in platoul emisiunii "Agentia Vip", acolo unde au vorbit despre triumful din finala selectiei nationale Eurovision.