Au început referendumurile ilegale în Ucraina pentru alipirea la Rusia Rusia a deschis calea pentru anexarea oficiala a unor zone din teritoriul ucrainean, susținand planurile de referendum in zonele controlate de soldații sai, intr-o provocare directa a Occidentului, care ar putea duce la escaladarea brusca a razboiului, relateaza Reuters, potrivit digi24.ro. Votarea in provinciile Lugansk, Donetk, Herson si Zaporojie, reprezentand aproximativ 15% din teritoriul ucrainean, urmeaza sa aiba loc de vineri pana marti. Presa de stat rusa relateaza ca votul a inceput in teritoriile ocupate de ruși in Ucraina. Agenția de presa Tass spune ca „votul a inceput la ora 08:00… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

