Au inceput reducerile de vara, iar acum este momentul sa mergi in magazine pentru a cumpara produse la prețuri chiar și cu 70% mai mici. Cu toate astea, ANPC a lansat un avertisment pentru capcanele falselor promoții. Reducerile de vara au inceput. In magazine, prețurile la haine, cosmetice, incalțaminte și multe alte produse sunt reduse […] The post Au inceput reducerile de vara in magazine. Prețuri mai mici chiar și cu 70%. Avertismentul ANPC appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .