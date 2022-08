Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii romani (39%) si bulgari (36%) includ mai des copiii in procesul de gatit, comparativ cu sarbii (15%). Studiul mai arata ca in Romania si Bulgaria mai multi parinti se bazeaza pe sfaturile expertilor in acest domeniu in comparatie cu parintii din Serbia, care se bazeaza mai des pe propriile…

- A inceput oficial sezonul de vara și pentru reduceri. Comercianții afișeaza promoții greu de refuzat, iar clienții trebuie sa aiba rabdare sa aleaga. Prețurile sunt mai mici și cu 70% la haine, incaltaminte, cosmetice si nu numai.

- ANSVSA anunța retragerea de pe piața a unui lot de somon din magazinele Mega Image, dar și a unui sortiment de inghețata din magazinele Auchan și Selgros. Mega Image a anunțat cumparatorii ca retrage somonul CARPACCIO , fiind contaminat cu bacteria Listeria. ”Dorim sa va aducem la cunoștința ca Mega…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, recomanda consumatorilor sa respecte o serie de reguli in perioadele caniculare, pentru a preveni efectele negative asupra sanatatii. „Nu cumparati produse alimentare din locuri neautorizate intrucat comerciantul…

- Clujenii trebuie sa fie atenți atunci cand se plimba prin padurile din zona, fiindca pot sa dea peste capcane, avertizeaza Organizația pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului (OPMCB).

- Deseori oameni iși pun viața in pericol, fie prin neglijarea riscurilor la care se expun, fie prin necunoașterea modului in care ar trebui sa se comporte in anumite situații. In ceea ce privește descoperirea muniției neexplodate este important de știut ca, neutralizarea și distrugerea acesteia se executa…