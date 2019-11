Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „Joker” a avut un debut excelent in box-office-ul american. Personajul interpretat de Joaquin Phoenix a reușit sa stranga aproape 10 milioane de americani in cinematografe, avand incasari de 93 de milioane de $ dupa primul weekend. Urmatorul film, la mare distranța, a fost Abominable, filmul…

- Duelul primelor doua clasate suscita un interes formidabil. Pe San Siro vor fi peste 75.000 de tifosi, cu mai mult de 20% din bilete cumparate din strainatate. Meciul va fi transmis in peste 200 de tari. Inter - Juventus, cel mai important meci al startului de sezon din Serie A, se joaca duminica, 6…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, estimeaza ca Bucovina va inregistra pana la finele anului un numar record de turiști: 500.000. Afirmația a fost facuta astazi la Summit-ul RePatriot gazduit de Hotelul „ToacaBellevue” din Gura Humorului. Președintele Flutur le-a solicitat celor…

- Retailerul online eMAG a stabilt data Black Friday din acest an, ziua vanzarilor cu reduceri fiind 15 noiembrie, a anuntat marti Iulian Stanciu, CEO-ul companiei. „Va fi o singura zi, in weekendul liber intre cele doua tururi ale alegerilor prezidentiale”, a precizat Stanciu. eMAG a…

- Animatia „Abominable”, produsa de Universal si DreamWorks, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de 20,8 milioane de dolari, iar filmul biografic „Judy”, in care Renee Zellweger o interpreteaza pe actrita Judy Garland, a debutat in top 10, potrivit news.roFilmul…

- Investitii record in valoare de 50 de miliarde dolari au facut din 2019 un an simbol pentru gazele naturale lichefiate, Canada și SUA fiin principalii conducatori, a declarat, joi, Fatih Birol, directorul Agentiei Internationale a Energiei (IEA), transmite MEDIAFAX.Sectorul industrial este…

- Ministerul Finantelor a imprumutat joi, de la banci, 600 milioane lei, in doua emisiuni de titluri de stat, scadente in 2031 si 2020, cu dobanda de 4.27%, respectiv 3,02%, potrivit Mediafax.In cazul primei licitatii, de 400 milioane lei, cererea totala a fost de 990 milioane lei si au participat…