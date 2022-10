Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de pelerini sunt așteptați sa se inchine la racla Sfintei Parascheva, in primul an fara restricții, dupa pandemia de COVID-19. Primii enoriași au inceput deja sa soseasca in capitala Moldovei.

- Racla cu cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva va fi așezata spre inchinare in baldachinul din proximitatea Catedralei Mitropolitane in data de 8 octombrie la ora 06:00 dimineața. Vor fi amenajate culoare speciale pentru ca oamenii sa se poata inchina fara sa se creeze aglomerație. Racla…

- Pelerinajul organizat la Iasi cu prilejul praznuirii Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, considerata a fi ocrotitoarea Moldovei, va incepe sambata, 8 octombrie, a anuntat Lucian Apopei, directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iasilor conform Agerpres.roPotrivit acestuia, pe 8 octombrie, de la ora…

- Desi Mitropolia Moldovei si Bucovinei a inceput de cateva luni pregatirile pentru pelerinajul la moastele Sfintei Parascheva de la mijlocul lunii octombrie, a venit si primul anunt oficial. Se pastreaza situatia din anii anteriori: mitropolia permite doar unitatilor de cult din Arhiepiscopia Iasilor…

- Dan Dragan, secretar de stat in Ministerul Energiei, a declarat marti, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre pregatirile pentru iarna, ca suntem la un scenariu moderat, asemanator cu cel de iarna trecuta, el mentionand ca atingerea unui prag de aproape 90% de inmagazinare a gazelor…

- Naționala feminina a Moldovei s-a reunit in cantonament la Centrul din Vadul lui Voda in vederea pregatirii pentru ultimile meciuri oficiale din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2022/23, cu reprezentativele similare ale Italiei și Elveției. Conform protocolului UEFA, toate jucatoarele și…

- Pot incepe pregatirile pentru vizita Papei in Ungaria, dupa ce Suveranul Pontif a confirmat, intr-o audienta privata, ca intentioneaza sa faca aceasta vizita, a declarat, joi, la Roma, Katalin Novak, presedintele Ungariei, mass-mediei publice. Katalin Novak a declarat ca a fost primita, joi, de catre…

- Primele imagini din noua emisiune a lui Dan Negru, Tu urmezi! “Tu urmezi!”, unicul game show in care se sta la coada la distractie si care imbina entertainmentul de calitate si intrebarile de perspicacitate si cultura generala, va avea premiera, in curand, la Kanal D! Pregatirile pentru cel mai spectaculos…