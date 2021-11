Au început pregătirile pentru Hangariada! Festivalul despre care, poate, n-ai știut Intre 27 și 29 mai 2022, va fi organizat la Iași festivalul Hangariada, singurul eveniment din țara care combina, timp de trei zile, show-urile aviatice, arta și muzica. Dupa o pauza de doi ani, cauzata de situația pandemica, Hangariada revine. Este considerat unul dintre cele mai iubite festivaluri din zona Moldovei. „La ediția anterioara au participat aproape 22.000 de oameni, atat ieșeni, cat și turiști din intreaga țara, veniți fie sa se bucure de festival, fie sa profite de ocazia de a sari cu parașuta. Pentru ediția aceasta, am raspuns și mai atent nevoilor publicului și am adus diversitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

