Ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, a anunțat, sambata, intr-un mesaj pe Twitter, ca au inceput pregatirile tehnice pentru deconectarea Rusiei de la sistemul internațional de plați SWIFT. Scoaterea Rusiei din SWIFT ar bloca instituțiile financiare din Rusia, care ar fi in imposibilitatea sa trimita bani in sau in afara țarii. Acest lucru ar avea […] The post Au inceput pregatirile pentru eliminarea Rusiei din SWIFT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .