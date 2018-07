Consiliul Județean Cluj a demarat lucrari de intreținere pe un sector de drum in lungime de 21 de kilometri, situat pe drumul judetean DJ 107M, intre localitatea Sacel si limita cu judetul Alba. Astfel, pe tronsonul Sacel – Baisoara – Iara – Buru – limita cu județul Alba, mai exact intre kilometrul 21+000 si kilometrul 42+000, au fost demarate si se afla in plina desfasurare lucrari de intretinere constand in plombari. In prealabil, pentru asigurarea unui front de lucru consistent, au fost executate lucrari de frezare pe toata lungimea sectorului de drum vizat. Reamintim in acest context faptul…