- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a regretat joi absenta unui progres, la discutiile avute cu omologul sau rus Serghei Lavrov in Antalia (Turcia), in privinta unei incetari a focului in Ucraina, relateaza France Presse si Reuters. ‘Am evocat o incetare a focului, dar nu s-a realizat niciun…

- Negocierile de pace din Antalya, dintre Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba și omologul sau rus, Serghei Lavrov au început. Pentru a patra runda de negocieri, Dmitri Kuleba a menționat subiectele de discuție cu Lavrov. - O încetare imediata a focului; - Îmbunatațirea…

- Dmitro Jivitki, seful administratiei regionale din Sumi, a anunțat ca mai multe case au fost distruse cand o bomba a lovit in apropiere de centrul orasului Sumi. Peste zece persoane au fost ucise, inclusiv copii, spune oficialul local, citat de agenția dpa și Agerpres . „In unele localitati au fost…

- Conflictul armat a continuat in noaptea de luni spre marți, regiunea Odesa fiind unul dintre principalele teatre de acțiune. Trupele ruse au lansat rachete in apropierea satului Tuzla din regiunea Odesa. Potrivit purtatorului de cuvant al Cartierului General Operațional al Administrației Militare Regionale…

- Ministerul Apararii rus anunta o incetare a focului, sambata, de la 10:00 (07:00 GMT), ora Moscovei, pentru a permite deschiderea de “coridoare umanitare” prin care sa fie evacuata populatia civila din orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha, din estul Ucrainei. “Astazi, 5 martie, se anunta o incetare…

- Centrele militare ucrainene de comanda din orasele Kiev si Harkov au fost atacate cu rachete, a relatat site-ul de stiri Ukrainska Pravda, care a citat joi o oficialitate din cadrul Ministerului de Interne ucrainean, potrivit Reuters. Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii…

- Turcia a cerut luni Rusiei sa renunte la pretentiile sale “unilaterale” si sa aiba o abordare mai constructiva pentru a iesi din impasul in care se afla cu puterile occidentale si NATO in privinta Ucrainei, transmite AFP. “Pentru ca o propunere sa fie acceptata, ea trebuie sa fie acceptabila pentru…