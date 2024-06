Stiri pe aceeasi tema

- Mai ramin europenii cu Ursula von der Leyen pe cap? Desemnarea ei ca președinte al Comisiei Europene (votata mai mult de politețe la congresul PPE București pentru nou mandat) incepe sa se poticneasca. Țarile europene incep sa ințeleaga ca unele probleme pe care le au ar putea avea o legatura cu politica…

- Liderii celor 27 de tari membre ale UE dezbat, luni seara, la Bruxelles atribuirea "top jobs", cele mai inalte posturi din UE, cu o posibila reconfirmare a Ursulei von der Leyen la conducerea Comisiei Europene,...

- Liderii celor 27 de tari membre ale UE dezbat luni seara la Bruxelles atribuirea “top jobs”, cele mai inalte posturi din UE, cu o posibila reconfirmare a Ursulei von der Leyen la conducerea Comisiei Europene, dupa alegerile pentru Parlamentul European, conform france24.com. Aceasta reuniune informala…

- Liderii din Uniunea Europeana se reunesc, neoficial, luni, pentru prima data dupa alegerile europarlamentare si par aproape de un consens privind impartirea functiilor de conducere de la Bruxelles, incepand cu un nou mandat pentru Ursula von der Leyen ca sefa a Comisiei Europene, relateaza Reuters.

- Europarlamentarii Dreapta Unita au trimis o scrisoare catre presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in care semnaleaza frauda de la alegerile din Romania. ”Comisia Europeana trebuie sa aiba o pozitie clara pentru apararea democratiei si a cetatenilor europeni si sa ceara autoritatilor romane…

- Jean-Claude Juncker, fost președinte al Comisiei Europene, a avertizat Partidul Popular European (PPE), din care și el face parte, sa nu se alieze cu partidele suveraniste si de extrema-dreapta in Parlamentul European ce va rezulta din alegerile din 9 iunie. El a facut declarația in contextul in care…

- Intr-o conversație telefonica, președintele american Joe Biden i-a promis luni, 22 aprilie, omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski ca va furniza „rapid noi ajutoare militare importante” odata ce Senatul SUA va adopta pachetul de asistența in valoare de aproape 61 de miliarde de dolari aprobat deja…

- Inainte ca majoritatea posturilor importante din institutiile Uniunii Europene sa fie alocate, ceea ce se va intampla dupa alegerile europarlamentare din 6-9 iunie, o serie de diplomati europeni importanti fac deja obiectul unei remanieri ori si-au asigurat de pe acum noi locuri de munca, a comentat…