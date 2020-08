Au inceput lucrarile pe primul tronson de Autostrada de Centura Bucuresti, intre Vidra si Bragadiru

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a participat marți, alaturi de ministrul Transporturilor, Lucian Bode, la deschiderea oficiala a lucrarilor pentru Autostrada de Centura Bucuresti (A0), Sector Sud, Lotul 2, Vidra – Bragadiru, Sectiunea km 69+000-70+700.„Indicii de trafic arata ca traficul pe Centura…

- Ludovic Orban se afla intr-o vizita in judetele Gorj si Alba impreuna cu ministrul Transporturilor, Lucian Bode pentru a verifica investitiile. In cadrul declaratiilor de presa, premierul le-a adresat un mesaj romanilor care doresc sa plece in weekend in vacanta. "Sa se protejeze. Sa respecte…

- Afacerile companiilor aeriene sunt in cadere libera, acest sector al transporturilor la nivel global fiind cel mai afectat dintre toate segmentele, se arata in cel mai recent raport al Coface. Potrivit prognozei, cifrele de afaceri ale companiilor aeriene vor fi cu 57% mai mici in trimestrul…

- Premierul Ludovic Orban a participat, luni, la o intalnire cu mediul de afaceri din Romania.In acest context el a precizat ca, in ceea ce priveste taxele, in prezent se fac pasi mici pentru digitalizarea ANAF. "In ceea ce priveste taxele si impozitele, ANAF-ul nu are compartiment de digitalizare.…

- Premierul Ludovic Orban va efectua, miercuri, o vizita de lucru in judetele Braila si Galati, impreuna cu ministrul Economiei, Virgil Popescu, si cu ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Potrivit agendei transmise de Guvern, seful Executivului va vizita Santierul Naval Braila, precum…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca au existat consecinte favorabile in urma intalnirii dintre ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, si omologul sau maghiar, una dintre acestea referindu-se la decizia Ungariei de a permite tranzitarea tarii pentru transportul rutier pe toata perioada unei zile.…

- Guvernul a stabilit data cand se redeschid agentiile de pariuri terestre, cazinourile si salile de jocuri. Premierul Ludovic Orban a participat, joi, la o intalnire cu reprezentantii industriei jocurilor de noroc, in care i-a anuntat pe acestia ca este de acord cu o redeschidere pentru data…

- Premierul Ludovic Orban a sustinut, vineri, ca din discutiile avute cu reprezentatii grupului Dacia-Renault nu a tras nicio concluzie referitoare la o eventuala restrangere a activitatii companiei in tara noastra sau la intentia de a face concedieri. "In toate discutiile pe care le-am avut…