Au început lucrările la Teatrul de Vară de la Huși FINANȚARE… Firma care a caștigat licitația pentru contrucția Teatrului de Vara de la Huși s-a apucat de treaba! Zona din proximitatea parcului de la Recea și, respectiv, a vechilor bazine ale bazei de agrement, este locul ales pentru ridicarea acestui obiectiv necesar orașului. Pe panoul de la intrarea in șantier se precizeaza ca lucrarile trebuie […] Articolul Au inceput lucrarile la Teatrul de Vara de la Huși apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- COMPETIȚIE… Șase elevi din Vaslui participa, saptamana aceasta, la Olimpiada Naționala de argumentare, dezbatere și gandire critica „Tinerii dezbat”. Este vorba despre Grigoriu Iarina și Clapa Andreea, ambele eleve de la Liceul Teoretic „Mihail Kogalniceanu” Vaslui (prof. coordonator Bahman Mihaela-Dumitrița)…

- NECHIBZUIȚI… Un foc aprins la o platforma de gunoi neautorizata din cartierul Corni, din municipiul Huși a produs ieri panica in randul localnicilor care au locuințele in zona. Flacarile intețite riscau sa se extinda spre gospodariile din apropiere, intrucat vegetația uscata s-a aprins rapid. Intervenția…

- CAZ… O femeie in varsta de 84 de ani a fost victima unui accident rutier, dupa ce a traversat neregulamentar Bulevardul 1 Mai din municipiul Huși. Prin loc nepermis, a vrut sa treaca strada, dar a ajuns in fața unei mașini, iar conducatorul auto nu a mai avut timp sa o evite, astfel ca, in […] Articolul…

- MODERNIZARE… Sfarsitul de saptamana vine cu vesti bune pentru soferii din municipiul Vaslui, dar si pentru alti conducatori auto, aflati in tranzit prin muncipiul reședința de judet. Lucrarile de asfaltare pe bulevardul Traian au fost reluate dupa saptamani intregi de așteptare. Incepand de vineri dimineața…

- NOROCOȘI… Cei patru tineri din județul Iași, care in perioada februarie – aprilie a acestui an, dadeau iama in zonele rurale arondate municipiului Huși, pentru a fura cablu de la rețelele de telefonie mobila, au fost condamnați. Instanța insa s-a dovedit blanda cu autorii faptelor și i-a pedepsit la…

- Q.E.D. … Nervi și tensiune intr-o chestiune relativ simpla la Primaria Barlad. Au trebuit sa curga rauri de cerneala intr-un schimb neverosimil de comunicate de presa, ca elevii olimpici ai Barladului sa benefieze de respectul cuvenit al comunitații. Consiliile Locale din Vaslui, Barlad și Huși au decis…

- IERARHIE… Ministerul Educației a publicat in aceasta dimineața rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat, cele de dupa contestații. Nu s-a inregistrat nicio medie de 10 in plus, in schimb clasamentul candidaților cu cele mai mari medii a suferit modificari. Pe primul loc se afla, in continuare,…

- REZULTATE… Ministerul Educației a publicat, in urma cu cateva momente, rezultatele la Evaluarea Naționala. In județul Vaslui s-au inregistrat cinci medii de 10: trei dintre ele in municipiul Vaslui, iar doua, in municipiul Barlad. Astfel, elevii care au primit note maxime din partea evaluatorilor invața…