- Consiliul Judetean (CJ) a demarat lucrarile la drumul de centura al municipiului Galati, investitie de peste 30 milioane euro finantata in cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii, se arata intr-o informare transmisa, marti, de biroul de presa al institutiei. Potrivit sursei citate,…

- Cea mai complexa parte a proiectului este realizarea unui pod hobanat al carui pilon central va avea o inaltime de 62 de metri, adica echivalentul unui bloc cu 24 de etaje. Soseaua va avea minimum 4 benzi de circulatie.

- Lucrarile de modernizare a structurii rutiere de pe DJ 675B sunt in plina desfașurare. Se asigura continuitatea derularii proiectelor de standardizare la parametrii tehnici corespunzatori a rețelei de drumuri publice județene aflata in administrarea Consiliul Județean (CJ) Gorj, in scopul garantarii…

- Secția Drumuri Naționale Timișoara a declanșat, astazi, in plina stare de urgența, o operațiune in forța pe centura orașului – a fost desființat un acces ilegal la centura municipiului. ”La fel ca și in alte situații, proprietarii au primit somații pentru a elimina accesul in șoseaua de ocolire a municipiului,…

- Un accident rutier s-a produs vineri dimineața, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Doua mașini s-au lovit, in sensul giratoriu aflat la intersecția cu drumul spre Drambar. In accident au fost implicate doua autoturisme, un Opel și un Chevrolet. Citește FOTO: ACCIDENT pe șoseaua de centura…

- Un accident rutier a avut loc sambata, 7 martie, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia, in jurul orei 15.00. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, in accident au fost implicate doua autovehicule, iar cauza probabila ar fi neacordarea de prioritate. Din fericire in urma incidentului rutier nu…

- Politistii locali din cadrul Compartimentului Protectia Mediului au continuat activitatile specifice privind curatenia pe raza municipiului Buzau si zonele limitrofe (DN 2B -zona cuprinsa intre Sos.Nordului-Hanul lui Tinta), Soseaua de Centura de Est, cart. Orizont- vis a vis Restaurant Aqua Max). Pentru…

- Trafic ingreunat pe centura ocolitoare a municipiului Alba Iulia din cauza unui accident care a avut loc in zona sensului giratoriu de la intersecția cu drumul ce duce la Drambar. Au fost implicate doua autovehicule, iar o persoana a suferit leziuni corporale. Unul dintre autoturisme este in imatriculat…