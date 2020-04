Au început lucrările de restaurare a Cazinoului din Constanţa după 7 ani de chin birocratic Dupa mai bine de 7 ani de chin birocratic, de licitatii contestate si anulate, au inceput in sfarsit lucrarile de restaurare a Cazinoului. Monumentul e acum plin de schele, iar constructorii promit ca in aproximativ 2 ani si jumatate va reveni la stralucirea de odinioara. Intregul proiect de modernizare a Cazinoului ajunge la un cost de aproximativ 100 de milioane de lei, din care mai mult de jumatate din suma va fi cheltuita pentru lucrarile de restaurare. Cronologia incercarilor eșuate de salvare a Cazinoului In anul 2000, Primaria Constanța prelua Cazinoul de la societatea de stat Litoral SA… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

Sursa articol si foto: infosud-est

