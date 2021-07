Stiri pe aceeasi tema

- Copertina Teatrului de Vara din Parcul Rozelor, distrusa de o furtuna puternica in septembrie 2017, va fi in sfarșit inlocuita. Reprezentanții Casei de Cultura a Municipiului au transmis ca schelele au fost instalate pe scena. Deși intarzierea este foarte mare, noua conducere a instituției se bucura…

- De un adevarat regal actoricesc vor beneficia cei prezenți vineri, 30 iulie, la inaugurarea Casei de Cultura ”Horea Popescu” din Zlatna, careia lucrarile de restauarare i-au redat, in sfarșit, statutul pierdut de bijuterie arhitectonica a anticului Ampelum. Lucrarile de renovare au costat peste 6,2…

- Lucrarile de reabilitare și extindere a skatepark-ului din Parcul Rozelor sunt la final. Va fi unul dintre cele mai moderne parcuri de acest profil din țara și va putea sa gazduiasca evenimente și competiții sportive de talie internaționala.

- A fost o „chestiune de zile” care a ținut cam trei saptamani, dar in sfarșit poate incepe șantierul la scena din Parcul Rozelor, distrusa de furtuna din 2017. Reprezentanții primariei au eliberat luni autorizația de construire pentru lucrarea atribuita in urma cu noua luni. Șantierul ar trebui sa țina…

- Casa de Cultura ”Geo Bogza” Campina va invita la spectacole in aer liber, care vor avea loc in ultima sambata din fiecare luna de vara, in Parcul Regele Mihai I din centrul municipiului.

- Inca de la inceputul saptamanii, lucrarile de asfaltare pe strada Bogdan Voda din municipiul Radauți au fost reluate intr-un ritm alert. Daca in saptamana premergatoare sarbatorilor pascale a fost asfaltata porțiunea de la pasajul CFR pana la sensul giratoriu de la Casa de Cultura, primarul ...

- Metrorex informeaza ca, in decursul lunii mai, vor continua lucrarile de refacere a finisajelor la accesul statiei de metrou Pipera, data-limita de finalizare fiind 28 mai. "Metrorex informeaza ca, in perioada 06.05 - 28.05.2021, continua lucrarile de refacere a finisajelor accesului statiei…

- Probabil ca o coincidența, imediat dupa anunțul numirii unui director interimar la Casa de Cultura a Municipiului, Primaria Timișoara anunța și un nou director la Centrul de Proiecte al Municipiului, ”jucaria” inventata de Nicolae Robu pentru controlul proiectului TM2021 și reșapata de actualul primar…