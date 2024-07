UPDATE, ora 22,50 – La Paris e in plina desfasurare ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. Parada delegatiilor din statele participante are loc in aer liber, pe fluviul Sena, iar momentele artistice pe strazile din inima capitalei franceze, inclusiv pe schelele de la Catedrala Notre-Dame, aflata in reconstructie dupa incendiul din primavara anului 2019. Bogdan Predescu cu detalii, in direct, de la Paris: Pe o ploaie torentiala aici in capitala Frantei, intr-adevar, festivitatea de deschidere continua. Ambarcatiunile sunt pe fluviul Sena. Am ajuns undeva in jurul tarii cu numarul 100 din…