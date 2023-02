CNAIR a anunțat ca au fost demarate investigațiile geotehnice pentru Autostrada București – Alexandria. CNAIR SA, in calitate de beneficiar și Asocierea SC DP Consult SA – SC Explan SRL – SCA Teaha & Fuzesi, in calitate de prestator, au transmis informari catre autoritațile publice locale in vederea permiterii accesului utilajelor pe terenurile proprietate privata unde sunt programate studiile de teren. In prezent, pe teren a fost mobilizata o instalație de forat, urmand ca in perioada urmatoare prestatorul sa mobilizeze și restul utilajelor asumate și declarate. In paralel cu investigațiile geotehnice…