Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2 septembrie – 3 noiembrie 2021, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 2 unitati de invatamant preuniversitar ale Politiei Romane: Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” – Campina si Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” - Cluj-Napoca.

- Ministerul Afacerilor Interne anunța ca in perioada 2 septembrie – 3 noiembrie, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 6 unitați de invațamant preuniversitar ale Ministerului Afacerilor Interne: Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” – Campina, Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan”…

- Potrivit unui comunicat a MAI, in perioada 2 septembrie – 3 noiembrie, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 6 unitati de invatamant preuniversitar ale Ministerului Afacerilor Interne: Scoala de Agenti de Politie “Vasile Lascar” – Campina, Scoala de Agenti de Politie “Septimiu Muresan” –…

- In perioada 2 septembrie – 3 noiembrie 2021, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 6 unitați de invațamant preuniversitar ale Ministerului Afacerilor Interne: Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” – Campina, Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca, Școala de Pregatire…

- O noua sesiune de admitere in cele șase unitați de invațamant preuniversitar este organizata de Ministerul Afacerilor Interne. Sunt 2.668 de locuri scoase la concurs. Sesiunea de admitere in școlile postilceale este organizata in perioada 2 septembrie – 3 noiembrie 2021. Sunt locuri scoase la concurs…

- Prin Dispoziția nr. II/13357 din 30 august 2021 a directorului general al Direcției de Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne s-a stabilit numarul de locuri pentru admiterea la școlile postliceale ale MAI, in sesiunea septembrie-octombrie 2021. Este cea de-a doua sesiune…

- In perioada 2 septembrie ndash; 3 noiembrie 2021, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 6 unitati de invatamant preuniversitar ale Ministerului Afacerilor InterneIn perioada 2 septembrie ndash; 3 noiembrie 2021, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 6 unitati de invatamant preuniversitar…

- Cum sa devii agent la Politia Rutiera?Mai intai, haideti sa explicam exact pasii pe care trebuie sa ii aiba in vedere persoanele ce vor sa devina agenti la Brigada Rutiera. Pentru ca am primit multe intrebari, o sa va aratam ce trebuie sa faceti pentru a face parte dintr-un echipaj de la Politia Rutiera.…