Stiri pe aceeasi tema

- Vineri se deschide sesiunea doar pentru solicitanții din regiunea București-Ilfov. Ministrul Tanczos Barna prezinta pașii de urmat pentru inscrierea in aplicația AFM (Administrația Fondului pentru Mediu). Maine, ora 10:00, se lanseaza sesiunea de inscriere in programul Casa Verde Fotovoltaice – ediția…

- Programul Casa Verde Fotovoltaice, unul dintre cele mai asteptate programe si care are un buget de peste 1,7 miliarde de lei, porneste, vineri, la ora 10.00, cu inscrierea persoanelor fizice din regiunea Bucuresti-Ilfov. In acest an, autoritatile au decis ca inscrierea sa se faca pe regiuni.…

- ”Incepand din 19 mai 2023, ora 10.00, persoanele fizice DOAR din regiunea Bucuresti – Ilfov care doresc sa se inscrie in aplicatia informatica destinata Programului Casa Verde Fotovoltaice, o pot face accesand link-ul: https://depunerefotovoltaice.afm.ro/ ”, anunta Administratia Fondului pentru Mediu.…

- Programul Casa Verde Fotovoltaice, care dispune de un buget de peste 1,7 miliarde de lei, debuteaza, vineri, la ora 10.00, cu inscrierea persoanelor fizice din regiunea Bucuresti-Ilfov. Spre deosebire de alți ani, in 2023, inscrierea sa face pe regiuni. ”Incepand din 19 mai 2023, ora 10.00, persoanele…

- Programul "Casa Verde Fotovoltaice" pentru persoane fizice incepe vineri. Persoanele fizice se pot inscrie in noua sesiune a Programului "Casa Verde Fotovoltaice" incepand de vineri si pana pe data de 26 iunie, la ora 00:00, prin intermediul aplicatiei informatice dedicate, informeaz[ Agerpres.…

- Programul Casa Verde Fotovoltaice va avea loc pe 19 mai pentru persoanele fizice care vor sa iși instaleze panouri solare, potrivit unui comunicat al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Bugetul total alocat programului “Casa Verde Fotovoltaice” este de 1,75 miliarde de lei. Finantarea se acorda…

- Persoanele fizice se pot inscrie in noua sesiune a Programului ”Casa Verde Fotovoltaice” incepand din data de 19 mai, prin intermediul aplicatiei informatice dedicate, informeaza miercuri Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat. Sesiunea de finantare destinata persoanelor fizice…

- Persoanele fizice se pot inscrie in noua sesiune a Programului ''Casa Verde Fotovoltaice'' incepand din data de 19 mai, prin intermediul aplicatiei informatice dedicate, informeaza miercuri Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat.Sesiunea de finantare destinata persoanelor fizice…