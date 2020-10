Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat startul inscrierilor la Rezidențiat. Joi, 8 octombrie, au inceput inscrierile pentru concursul de intrare in Rezidențiat in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie, sesiunea 2020. Concursul se va desfașura in șase centre universitare, printre care și Timișoara.

- Potrivit Ministerului Sanatatii, anul acesta, concursul de intrare in Rezidentiat va fi organizat de catre Ministerul Sanatatii in data de 15 noiembrie 2020 si se va desfasura in conditii speciale, impuse de contextul epidemiologic actual. La fel ca in anii trecuti, concursul se va desfasura in 6 centre…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca decizia a fost luata pentru a se putea asigura acoperirea deficitului de personal in specialitatile cu numar de pacienti crescut. Astazi, 8 octombrie 2020, incep inscrierile pentru concursul de intrare in Rezidențiat in domeniile medicina, medicina dentara…

- Ministerul Sanatații anunța ca joi incep inscrierile pentru concursul de intrare in Rezidențiat in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie, sesiunea 2020, peste 7.000 de locuri fiind scoase la concurs. Examenul va avea loc in 15 octombrie in șase ... The post Peste 7.000 de posturi de medici…

- Ministerul Sanatatii anunta ca 7.061 locuri sunt scoase la concurs la Rezidentiat, iar inscrierile incep joi. Examenul va avea loc in sase centre si va consta in test grila cu 200 de intrebari. „Maine, 8 octombrie 2020, incep inscrierile pentru concursul de intrare in Rezidentiat in domeniile…

- Ministerul Sanatatii organizeaza pe 15 noiembrie concurs de intrare in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. Testul grila se va desfașura in condiții speciale de securitate sanitara și cibernetica. Printre altele, candidații vor trebui sa aiba…

- 52 de medici si ingineri vor concura pentru Marea Captura pe pista iazului Bila 2 Cu doar o saptamana inainte de inceperea noului an universitar, cadrele didactice ale Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" si ale Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti se vor reuni intr-o manifestare…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mureș anunța incheierea sesiunii de inscrieri online pentru admitere. Astfel, prin intermediul portalului de inscriere online au fost incarcate 3.358 de dosare, dintre care 1.927 de dosare la programele de studii…