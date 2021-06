Au început înscrierile online pentru loteria abonamentelor la ”Festivalul Enescu” Inscrierea pentru loteria abonamentelor a inceput pe 10 iunie si se incheie pe 28 iunie. Se desfașoara exclusiv online, iar tragerea la sorti va avea loc pe 1 iulie, la ora 12,00, la Ateneul Roman, si se va transmite in direct. Tragerea la sorti se va face prin metode electronice, pe baza site-ului random.org, fara posibilitatea interventiei umane in algoritmul de selectare a castigatorului, vanzarea in sistem de loterie oferind sanse egale tuturor celor care vor sa achizitioneze abonamente la festival. Un abonament la Ateneu cuprinde bilete pentru toate cele 29 de concerte din seria Concerte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

