Stiri pe aceeasi tema

- Targ cu produse locale autentice, sambata, pe pietonalul din Racadau . Brasovenii sunt asteptati astazi, la targul volant cu produse traditionale romanești in Racadau. Producatorii locali va așteapta cu bunatațuri tradiționale, legume si fructe de sezon. Serviciul Public Administrare Piețe Brașov va…

- Targul volant de producatori ajunge, astazi, in Triaj , la capatul liniei RATBV. Brașovenii sunt asteptati in Triaj cu produse de la producatori majoritatea locali, fructe și sucuri din fructe, legume de sezon, produse apicole, produse lactate, produse de panificație și patiserie tradiționale, flori…

- Republica Filipine are de vineri, are Consulat Onorific la Brasov. Consulatului Onorific al Republicii Filipine din Brașov a fost inaugurat, ieri, in prezența Dl. Ambasador Frank R. Cimafranca, anunta actualul ministru al Dezvoltarii, Adrian Vestea , care a participat la inaugurare. Alaturi de viitorul…

- Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Bradet” Sacele, institutie aflata sub autoritatea Consiliului Judetean Brasov, organizeaza, marti, 11 iunie 2024, prima editie a Zilei Portilor Deschise. Parteneri importanti, profesionisti ai psihopedagogiei speciale si ai educatiei incluzive, specialisti si…

- Lucian Patrașcu, candidatul PSD la fucnția de președinte al Consiliului Județean Brașov subliniaza importanța dezvoltarii economice sustenabile și a sprijinirii mediului de afaceri pentru a stimula creșterea numarului de locuri de munca in Județul Brașov. In contextul actual, in care Brașovul se bucura…

- Cea de-a patra editie a Cupei Casei Regale la tir cu arcul, eveniment organizat de Federatia Romana de Tir cu Arcul sub Inaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu, a avut loc in perioada 24-26 mai la Centrul de sporturi montane din Predeal. Concursul s-a desfașurat pentru diviziile de arc…

- O aeronava a companiei Fly Lili a aterizat in premiera, joi, 2 mai, pe Aeroportul International Brasov-Ghimbav, in urma efectuarii unui zbor de verificare. A fost un eveniment mult asteptat, in conditiile in care conducerea companiei a anuntat ca incepand cu luna iunie va efectua curse regulate spre…

- Pastratori ai traditiilor din Tara Fagarasului , au fost premiati sambata, in cadrul evenimentului ,,Tezaure Brasovene”. Localnici din satele Venetia de Jos, Venetia de Sus, Parau si Grid care prin activitatea lor au contribuit la promovarea portului popular, a cantecelor traditionale romanesti si…