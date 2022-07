Au început înscrierile la Bac 2022, sesiunea de toamnă Astazi incep inscrierile pentru sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat 2022. Potrivit calendarului BAC-ului de toamna, in perioada 18-25 iulie se desfașoara inscrierile la sesiunea din august. Absolvenții de liceu care nu s-au inscris la prima sesiune de la Bacalaureat 2022, au ramas corigenți sau nu au reușit sa promoveze examenele, mai au o șansa in sesiunea din toamna.In sesiunea de vara de la Bacalaureat 2022 s-au inscris 126.454 de candidați din promoția curenta și din alte generații. A fost cel mai mic numar de candidați inscriși pentru Bac din ultimii 30 de ani. In aceste condiții,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

