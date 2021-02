Stiri pe aceeasi tema

- O eleva a unei scoli din Bucuresti, infectata cu coronavirus. Este primul caz dupa reluarea cursurilor O fetita care invața la Școala Gimnaziala „Sfantul Andrei” din Sectorul 6 al Capitalei, este primul elev infectat cu coronavirus dupa reluarea cursurilor. Cursurile s-au reluat in mod fizic luni, in…

- IȘMB a facut un control, luni, la Școala nr. 28 din Sectorul 2, București, dupa ce au fost depistate mai multe cazuri de coronavirus, inclusiv cu noua tulpina din Marea Britanie.„In baza Ordinului de Serviciu nr. 1276/25.01.2021 o echipa de control formata din trei inspectori școlari au participat…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației a vorbit duminica, la Digi24, despre redeschiderea școlilor, avand in vedere apariția noii tulpini a coronavirusului. Dupa apariția unui posibil focar cu noua tulpina de SARS-COV-2 intr-o școala din București, ministrul Educației spune ca DSP are in vedere acest caz…

- Ministrul Educației, Sorin Campeanu, a declarat la Digi24, ca patru dintre cele noua persoane infectate cu variante mai periculoasa de COVID-19, cea din Marea Britanie, lucreaza la școala generala nr. 28 din Capitala. Se așteapta acum secvențierea genomica a virusului pentru a se stabili cu exactitate…