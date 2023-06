Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a decis, marti seara, prelungirea perioadei in care se pot incheia mediile elevilor din clasele a XII-a, XIII-a si de la seral. Astfel, situatia scolara trebuie finalizata pana in 9 iunie, nu pana in 2 iunie cum era pana acum. De asemenea, se prelungeste pana in 9 iunie perioada…

- Oficialii de la Institutul Italian pentru Geostiinte si Vulcanologie au observat niveluri crescute de activitate vulcanica la vulcanul Etna din Sicilia, pe 21 mai, iar zborurile de pe aeroportul Catania au fost oprite, potrivit site-ului Crisis24. Activitatea eruptiva exploziva are loc la craterul vulcanului,…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretele de numire in funcție a judecatorilor și a procurorilor stagiari din perioada noiembrie 2022 – aprilie 2023. Este vorba despre 43 de noi jdecatori și 49 de procurori, care iși vor incepe activitatea imediat. Cele mai multe posturi sunt la judecatoriile…

- Consumul de gaze in Uniunea Europeana a scazut cu 17,7% in perioada august 2022 – martie 2023, comparativ cu consumul mediu din aceste luni, in anii 2017 – 2022, conform datelor publicate miercuri de Eurostat. Aceasta reducere depaseste obiectivul voluntar de economisire de 15% stabilit de statele membre…

- Președintele Klaus Iohannis incepe marți o vizita oficiala in Brazilia, prima la nivel de sef de stat in ultimii 23 de ani. Președintele va fi primit de omologul sau brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, cu care va avea convorbiri oficiale. Presedintele Iohannis va participa si la un dejun oficial.…

- Departamentul de Justitie si FBI investigheaza ByteDance, dezvoltatorul TikTok, care ar fi folosit aplicatia pentru a spiona mai multi jurnalisti din Statele Unite potrivit NBCnews. Cele doua institutii americane colaboreaza cu procuratura Districtului de Est al Virginiei pentru a investiga modul in…

- Grevele nationale au inceput joi in Grecia, cu angajati din transporturi care s-au alaturat valului de furie publica fata de problemele sistemice care au condus la recenta catastrofa feroviara in care si-au pierdut viata 57 de persoane, relateaza DPA. Pentru prima data, toate zborurile interne si internationale…

- Activitatea din targul “Tradiții romaneṣti legate de sarbatoarea Mucenicilor”, din Parcul Tineretului din Capitala, a fost suspendata in urma controalelor efectuate de ANPC. Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), actiunea de control a avut loc…