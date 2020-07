Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea Romana a anunțat la inceputul acestui an ca Festivalul Internațional Cerbul de Aur va fi anulat din cauza pandemiei de coronavirus. Deși Festivalul de la Brașov a fost anulat, TVR a decis sa organizeze o ediție speciala Cerbul de Aur 2020. Pentru asta, au inceput deja filmarile la ”Cerbul…

- Angajarile se fac in: – București– Brașov– Buftea– Cernavoda– Cluj Napoca– Constanța– Cumpana– Focșani– Mangalia– Medgidia– Otopeni– Ploiești– Slobozia– Urziceni– Voluntari Sunt libere posturile: – curieri…

- Angajații Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatații, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, impreuna cu autoritațile locale au verificat noaptea de sambata spre duminica 3.909 operatori economici și 23.221 persoane, aplicand…

- bull; Seismul s a produs la adancimea de 112 kilometri Institutul National de Cercetare ndash; Dezvoltare pentru Fizica Pamantului transmite ca, astazi, la ora 08:52:22 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 112 km.Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs vineri dimineata, la ora 3:59, in judetul Buzau, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Este al doilea in aceasta saptamana. Seismul a avut loc la adancimea de 117 kilometri și s-a produs in apropierea urmatoarelor orase:…

- Numarul cazurilor noi de COVID-19 a crescut ușor in cursul saptamanii trecute fața de perioada anterioara, conform datelor centralizate de Institutul Național de Sanatate Publica. Din cele peste 1.200 de cazuri aproape jumatate s-au inregistrat in București și in patru județe: Suceava, Brașov, Vrancea…

- In ultimele 24 de ore au mai fost confirmate trei cazuri noi de coronavirus pe raza judetului Hunedoara, astfel numarul acestora a ajuns la 598. Tot pana astazi, 15 mai 2020, 65 de persoane domiciliate in judetul Hunedoara si confirmate pozitiv cu Covid-19, au decedat. Judetul Hunedoara este a opta…

- Pentru ca mii de varstnici din toata tara sunt singuri si nu mai au pe nimeni alaturi, Fundatia Regala Margareta a lansat campania ”Avem o dragoste de dat pentru cei care ne-au construit viitorul”. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul Fundatiei. ”Dorim sa ne aratam recunostinta fata de varstnicii…