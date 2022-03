Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca rușii incearca sa distruga zona minata din jurul Odesei și ar putea forța o invazie terestra a orașului, care are port la Marea Neagra.Dimineța in Odesa!Militarii ruși trag focuri de arma!Ранок в Одесі!Рашисти роблять пристрілочні постріли! pic.twitter.com/dWNfv0LoSO — ????????Armed Forces…

- Rusia a avertizat sambata cu privire la pericolul ce-l reprezinta minele depuse de fortele navale ale miloitarilor ucraineni in Marea Neagra dupa declansarea invaziei ruse in Ucraina, precizand ca prin deriva minele ar putea ajunge in Stramtoarea Bosfor sau chiar in Marea Mediterana, relateaza FP. ”Dupa…

- Armata rusa isi intensifica atacurile impotriva obiectivelor civile din Ucraina, avertizeaza reprezentantii Departamentului Apararii din SUA. „Vedem o crestere a loviturilor asupra infrastructurii civile, asupra tintelor civile“, a afirmat o inalta oficialitate americana de la Pentagon. In acelasi timp,…

- Armata Ucrainei a postat pe contul sau de Twitter o inregistrare video in care afirma ca prezinta un tanc rusesc din Brigada 25 Siceslav distrus de fortele ucrainene, potrivit Sky News. 25-та Окрема повітрянодесантна Січеславська бригада "Game over", російські загарбники!Десантники продовжують влучними…

- La Kiev, trupele rusești au tras in uzina Antonov, anunța Administrația de Stat a orașului Kiev, pe Telegram.La fața locului se afla chiar in prezent pompierii, personalul medical, precum și personalul altor servicii care pot ajuta in astfel de imprejurari.Fabrica de avioane Antonov este situata intr-o…

- Generalul rus Andrei Kolesnikov, din cadrul Armatei a 29-a Combinate, a fost ucis in luptele din Ucraina, au confirmat oficiali occidentali citați de BBC . El a treilea general rus care moare in cele 15 zile de cand armata lui Putin a invadat Ucraina. Kolesnikov, care avea gradul de general-maior, a…

- Președintele bielorus Alexandr Lukașenko le-a prezentat marți generalilor sai o harta care prezinta direcții de atac asupra Ucrainei care este divizata in 4 parți, aceasta aratand și mișcari de trupe in direcția Transnistriei. Imaginile video inregistrate la Consiliul de Securitate al Belarusului care…

- Situatia de acum este amenintatoare pentru Kiev, fara sa exagerez. Noaptea si dimineata vor fi dificile, a spus Klitschko, fostul luptator devenit primar, in postarea publicata pe canalul Telegram. Trupele ruse sunt foarte aproape de capitala. Grupurile de sabotaj neutralizeaza armata si organele…