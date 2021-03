Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, in plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea proiectul de buget pe 2021, ca se incepe reforma in "cotloanele" statului si opreste "furtul pesedist". Citește și: SURSE - Ludovic Orban a pus ochii pe Antena 3 și Romania TV: cauta un om pentru o lovitura…

- In plenul reunit al Parlamentului au inceput dezbaterile in plenul reunit al Parlamentului pe bugetul pentru 2021. Din cele peste 3.000 de amendamente depuse la buget, in comisiile de specialitate nu a fost adoptat nicio cheltuiala in plus. In plen a venti și prmierul Florin Cițu pentru a susține proiectul…

- „Acest buget este are doua elemente definitorii la care țin foarte mult. Incepem reforma in toate cotloanele statului. Oprim 30 de ani de furt pesedist. Doi: Drumul Romaniei este in Europa. Garatam romanilor siguranța și securitate”, a spus Florin Cițu in plen.Parlamentarii Partidului Social Democrat…

- Proiectele de lege privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pe 2021 urmeaza sa intre, luni, in dezbaterea plenului reunit al Parlamentului, iar marti sa primeasca votul final. Dezbaterea va avea lor de la ora 16.00.

- Premierul Florin Cițu a anunțat la finalul ședinței de Guvern ca a fost aprobat bugetul pe anul 2021. In weekend, acesta va fi trimis Parlamentului pentru aprobare, a mai spus Cițu. Prim-ministrul iși...

- Cele mai neprofitabile 10 companii controlate de stat au adunat pierderi de peste 3 miliarde de lei numai in 2019, arata cele mai recente date publice agregate de ZF. Cumulat, cele 10 companii au 68.000 de angajati si o cifra de afaceri de aproape 10 miliarde de lei. Cu subventii masive…

- Premierul Florin Citu a afirmat luni, 1 februarie, ca bugetul pentru 2021 nu va fi adoptat in sedinta de Guvern de marti si ca cel mai probabil va fi aprobat in aceasta saptamana sau saptamana viitoare. "Bugetul pentru 2021 intarzie putin pentru ca eu am cerut un lucru foarte important si…

- Miza cea mare pentru care Guvernul a fost votat rapid a fost bugetul, "pe care l-au impartit si l-au negociat pana in ultima secunda", a afirmat, miercuri, in plenul reunit al Parlamentului, copresedintele AUR, deputatul George Simion. "De ce toata graba asta, de ce, in ciuda Regulamentului Camerei…