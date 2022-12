Au început demersuri pentru recuperarea companiei petroliere Petrom Realitatea PLUS incepe astazi o campanie prin care dorim recuperarea companiei petroliere Petrom, naționalizarea companiei. De-a lungul anilor, s-a vorbit despre corupție, despre felul in care a fost data pe bani puțini austriecilor de la OMV. Dorim sa indreptam lucrurile, iar asta se poate realiza printr-un referendum. Realitatea PLUS va incepe demersurile pentru obținerea de semnaturi, astfel incat sa forțam autoritațile sa declanseze o astfel de procedura prin care sa recuperam compania, sa recuperam profiturile pe care le-a obținut compania de la instrainare și pana acum, precum și despagubiri.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Este momentul sa dam dovada ca suntem uniți, ca suntem demni, ca suntem deștepți. Realitatea PLUS inițiaza un demers unic. Dorim naționalizarea companiei Petrom și pentru realizarea acestui fapt vom iniția demersurile necesare. Vom incepe sa strangem semnaturi pentru declanșarea unui referendum. O…

